Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Trump'ın vergi planı Türkiye'yi sıkıntıya sokabilir

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, memur ve emeklilere yönelik hükümetin açıkladığı ilk zam teklifini yorumlarken küresel piyasalara ilişkin de önemli tespitlerde bulundu. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi yönünde baskı altında kalabileceğini belirten Erdoğan, böyle bir beklentinin oluşmasının altın fiyatlarını yukarı taşıyacağını söyledi.

"TRUMP'IN EK VERGİ PLANI TÜRKİYE İÇİN SIKINTI YARATABİLİR"

Gümrük tarifelerinin temel mantığının ülkelerin ulusal ekonomilerini korumak ve güçlendirmek olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Donald Trump'ın Rusya'dan petrol ithal eden ülkelere ek vergi uygulama planlarının ise Türkiye için sıkıntı yaratabileceğini ifade etti.

Yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Erdoğan, risklerin azaltılması için portföy çeşitliliğine önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Bütün gelirinizi tek bir sepete yüklemeyin" uyarısında bulundu.