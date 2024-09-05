Portekiz Hırvatistan maçı hangi kanalda? Portekiz Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Portekiz Hırvatistan maçı hangi kanalda? Portekiz Hırvatistan hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Portekiz Hırvatistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Portekiz Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Portekiz Hırvatistan maçı yayın bilgisi haberimizde...

PORTEKİZ HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Hırvatistan maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Portekiz Hırvatistan maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Portekiz Hırvatistan maçını şifresiz izleyebilecekler.

PORTEKİZ HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz Hırvatistan maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

PORTEKİZ HIRVATİSTAN İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Portekiz Hırvatistan maçı 11'leri henüz belli olmadı.

PORTEKİZ HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz Hırvatistan maçı, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.