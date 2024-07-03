Portekiz Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Fransa Portekiz maçı ne zaman oynanacak?

Fransa Portekiz maçı ne zaman oynanacak? EURO 2024 çeyrek final turunda İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleye çok az bir süre kaldı. Peki, Portekiz Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

FRANSA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fransa - Portekiz maçı 5 Temmuz Cuma günü oynanacak. Maç saat 22.00'de başlayacak.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)