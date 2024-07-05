Portekiz Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Portekiz Fransa maçı ne oldu?
EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Portekiz Fransa maçı oynanıyor. Portekiz Fransa maçı kaç kaç merak ediliyor. Portekiz Fransa canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...
Portekiz Fransa maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Portekiz Fransa maçı oynanıyor. Portekiz Fransa maçı kaç kaç merak ediliyor. Portekiz Fransa canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?
Portekiz Fransa maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI CANLI YAYIN
Portekiz Fransa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Portekiz Fransa maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Portekiz Fransa maçı saat 22.00'de başlayacak.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz Fransa maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Portekiz Fransa maçı Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.