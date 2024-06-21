Bugün hangi maçlar var? EURO 2024 21 Haziran Cuma maç programı! #9917 #129300

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?





Slovakya Ukrayna 16.00

Polonya Avusturya 19.00

Hollanda vs Fransa 22.00