Pogba neden oynamıyor? Pogba neden yok, yedek mi? Pogba hangi takımda oynuyor? Pogba neden Dünya Kupası'nda yok?

Dünya Kupası'nda futbol heyecanı devam ederken futbolseverler Fransa ile İngiltere maçını takip ediyor. Arama motorlarında ise Pogba neden oynamıyor? Pogba neden yok, yedek mi? Pogba hangi takımda oynuyor? sorusu aratılıyor. İşte detaylar...