Pogba neden oynamıyor? Pogba neden yok, yedek mi? Pogba hangi takımda oynuyor? Pogba neden Dünya Kupası'nda yok?
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Dünya Kupası'nda futbol heyecanı devam ederken futbolseverler Fransa ile İngiltere maçını takip ediyor. Arama motorlarında ise Pogba neden oynamıyor? Pogba neden yok, yedek mi? Pogba hangi takımda oynuyor? sorusu aratılıyor. İşte detaylar...
Fransalı başarılı oyuncu Pogba'nın neden Dünya Kupası maçında oynamadığı merak ediliyor. Futbolseverler Pogba neden oynamıyor? Pogba neden yok, yedek mi? Pogba hangi takımda oynuyor? sorularına yanıt arıyor. Pogba'nın neden oynamadığı hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.
POGBA NEDEN OYNAMIYOR?
Juventus takımında forma giyen yıldız oyuncu sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda yer almıyor.