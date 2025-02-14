Pınar Saka kimdir? Survivor Pınar kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında dikkat çeken isimlerden biri olan Pınar Saka, hem spor kariyeri hem de Survivor macerasıyla tanınıyor. Pınar Saka kimdir? Survivor Pınar kaç yaşında? Pınar Saka nereli, kaç yaşında ve özel hayatında neler yaşadı? İşte Pınar Saka'nın hayatına dair merak edilenler…

PINAR SAKA KİMDİR?

Pınar Saka, 5 Kasım 1985'te İstanbul'da doğmuş olup, şu anda 39 yaşındadır. Atletizm kariyerine 1994 yılında ENKA Spor Kulübü'nde başlayan Saka, henüz 9 yaşındayken 300 metre branşında ilk rekorunu kırmıştır. İlk yıllarında 100 m ve 200 m kategorilerinde yarışan Saka, 2003 yılında yaşadığı sakatlık sonrası 400 m branşına yönelmiştir.

Eğitimini ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme ve Yönetim alanında tamamlayan Saka, üniversite adına yarışmalara katılarak çeşitli rekorlar kırmıştır. 2008-2009 yıllarında NCAA Lig şampiyonu olmuş ve 2009'da "Yılın Atleti" unvanını almıştır. 2012 Londra Olimpiyatları'nda 400 m branşında yarışarak, bu kategoride olimpiyatlarda yarışan ilk ve tek Türk kadın atlet olma başarısını göstermiştir. 2015 yılında Alpay Başaran ile evlenen Saka, 2018'de Kaan adında bir oğulları olmuştur. Çift, 2022 yılında boşanmıştır. 2023 yılında ise müzisyen Erhan Seçkin ile evlenmiştir.

Pınar Saka, 2017 yılında Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer almış ve 2024 yılında Survivor All Star kadrosunda mücadele etmiştir.