Pınar Karşıyaka - Manisa BB Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Manisa BB Basket maçı CANLI İZLE!

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PINAR KARŞIYAKA - MANİSA BB BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Pınar Karşıyaka ile Manisa BB arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 6 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek. Maç, Türkiye saati ile 18:00'de başlayacak. Canlı yayın için Bein Sports 5, beIN Sports Haber ve beIN Sports Tod TV kanalları kullanılabilecek. Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilirken, beIN Sports Haber, Digiturk 85, Kablo TV 223 numaralı kanallar aracılığıyla şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca, beIN Sports Tod TV, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.