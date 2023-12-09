Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas arasında oynanacak maçın tarihi ve yayın kanalı merak konusu oldu. Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman?

PINAR KARŞIYAKA - GALATASARAY BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 09 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak. Bu maçı Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports 5'i izlemek için Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanalları kullanabilir ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz. beIN Sports Tod TV ise belirli platformlarda şifreli olarak izlenebilmektedir.

Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka yarın potadaki ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı 6'da 6 yapma hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak.