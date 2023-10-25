Pınar İsrail malı mı? Pınar hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Pınar İsrail malı mı? Pınar hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Pınar markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Pınar İsrail malı mı? Pınar hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

PINAR İSRAİL MALI MI?

Pınar, 1973 yılında Türkiye'de kurulmuş ve uzun yıllardır Türk halkına farklı ürünler sunmaktadır. Şirket, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, içecekler, atıştırmalıklar ve daha birçok farklı kategoride ürünler üretmektedir. Ayrıca resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre; Pınar Su ve İçecek, Türkiye'de ulusal düzeyde satış yapan tüm firmalar arasında, ciro bazında 5 büyük kuruluş arasında %100 Türk sermayeli tek yerli şirket olarak yer aldı. Buna göre pınar %100 Türk sermayeli bir şirkettir.