Pınar Altınöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Bozyazı Belediye Başkan adayı Pınar Altınöz kaç yaşında, nereli?
Pınar Altınöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Bozyazı Belediye Başkan adayı Pınar Altınöz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Bozyazı Belediye Başkan adayı olan Pınar Altınöz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Pınar Altınöz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Pınar Altınöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Bozyazı Belediye Başkan adayı Pınar Altınöz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
PINAR ALTINÖZ KİMDİR?
Pınar Altınöz, Yeniden Refah Partisi Mersin - Bozyazı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Bozyazı Belediye Başkan adayı Pınar Altınöz öğretmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.