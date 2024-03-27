Üye Girişi
Haberler

PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Hukuk Müşavirliği, geçtiğimiz günlerde oynanan ve büyük olaylara sahne olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili sevkleri açıkladı. Peki, PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak?

BAŞKANLAR SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de sevk edilen isimler arasında yer aldı.

İşte PFDK'lık olan isimler;

• Beşiktaş-Sportmenliğe aykırı hareket

• Fenerbahçe-Sportmenliğe aykırı hareket

• Galatasaray-Çirkin ve kötü tezahürat

• Trabzonspor-Sportmenliğe aykırı hareket

• Ali Koç-Sportmenliğe aykırı hareket

• Dursun Özbek-Sportmenliğe aykırı hareket

• Ertuğrul Doğan-Sportmenliğe aykırı hareket

PFDK'ye sevk edilen diğer isimler;

• Ayhan Akman, Galatasaray

• Günay Güvenç, Galatasaray

• Hüseyin Yücel, Beşiktaş

• Serkan Reçber, Kasımpaşa

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI PFDK SEVK KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PFDK'dan yeni açıklama geldiği takdirde sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

İYİ Parti 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

28 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? O kullanmak mecburi mi, oy kullanmamanın cezası ne? PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 27 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 27 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? DEM Parti Yalova Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Merkez adayı Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Termal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Termal adayı Ayhan Özmen kimdir? DEM Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çiftlikköy adayı Ergin Peker kimdir? Trabzon'da isale hattı mı göçtü? Trabzon'daki göçükte kaç işçi öldü? Uğur Ünsal kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Uğur Ünsal kaç yaşında, nereli? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılır? 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title