PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak?

TFF Hukuk Müşavirliği, geçtiğimiz günlerde oynanan ve büyük olaylara sahne olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili sevkleri açıkladı. Peki, PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak?

BAŞKANLAR SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de sevk edilen isimler arasında yer aldı.

İşte PFDK'lık olan isimler;

• Beşiktaş-Sportmenliğe aykırı hareket

• Fenerbahçe-Sportmenliğe aykırı hareket

• Galatasaray-Çirkin ve kötü tezahürat

• Trabzonspor-Sportmenliğe aykırı hareket

• Ali Koç-Sportmenliğe aykırı hareket

• Dursun Özbek-Sportmenliğe aykırı hareket

• Ertuğrul Doğan-Sportmenliğe aykırı hareket

PFDK'ye sevk edilen diğer isimler;

• Ayhan Akman, Galatasaray

• Günay Güvenç, Galatasaray

• Hüseyin Yücel, Beşiktaş

• Serkan Reçber, Kasımpaşa

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI PFDK SEVK KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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