PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarını kaldırdı
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbir kararlarının kaldırıldığını açıkladı.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal için idari tedbir kararlarını kaldırdı.
- Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın yargılamaları tedbirsiz olarak devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığını açıkladığı 1024 futbolcu arasında adı geçen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için yeni bir açıklama yapıldı.
TEDBİRLERİ KALDIRILDI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.
TFF'nin açıklamasında, " Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.11.2025 tarih ve 26 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,
2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
PFDK'YA SEVK EDİLEN SÜPER LİG OYUNCULARI
- Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
- Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
- Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
- Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
- Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
- Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
- Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası
- ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
- Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
- Samsunspor: Celil Yüksel
- Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
- TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
- Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak