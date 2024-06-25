Petrolul Ploieşti hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı. Petrolul Ploieşti hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk antrenmanını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptı. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İlk hazırlık maçını burada 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, daha sonra Avusturya'da kamp yapacak. Kanarya, burada da Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaşacak. Petrolul Ploieşti hangi ülkenin takım, hangi ligde oynuyor?
PETROLUL PLOİEŞTİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Temsil ettiği yer : Ploie?ti, Romanya
Lig : Romanya 1. Ligi
Teknik direktör: László Balint
Arena/Stadyum : Ilie Oana stadium
Başkanı : Claudiu Tudor
Kuruluş tarihi : 1924
Petrolul Ploieşti, Romanya'nın Ploie?ti şehrinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Triumf Bükreş ve Romcomit Bucureşti takımlarının birleşmesi sonucu Juventus Bükreş adıyla 1924 yılında kurulmuştur. Kulübün 4 Romanya Ligi, 3 Cupa României, 9 Romanya İkinci Ligi şampiyonluğu bulunmaktadır.