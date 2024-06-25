Petrolul Ploieşti hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk antrenmanını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptı. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İlk hazırlık maçını burada 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, daha sonra Avusturya'da kamp yapacak. Kanarya, burada da Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaşacak. Petrolul Ploieşti hangi ülkenin takım, hangi ligde oynuyor?

PETROLUL PLOİEŞTİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Temsil ettiği yer : Ploie?ti, Romanya

Lig : Romanya 1. Ligi

Teknik direktör: László Balint

Arena/Stadyum : Ilie Oana stadium

Başkanı : Claudiu Tudor

Kuruluş tarihi : 1924

Petrolul Ploieşti, Romanya'nın Ploie?ti şehrinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Triumf Bükreş ve Romcomit Bucureşti takımlarının birleşmesi sonucu Juventus Bükreş adıyla 1924 yılında kurulmuştur. Kulübün 4 Romanya Ligi, 3 Cupa României, 9 Romanya İkinci Ligi şampiyonluğu bulunmaktadır.