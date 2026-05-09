Petrol fiyatlarındaki geri çekilme küresel piyasalara destek verdi

Japonya’da tatil sonrası yeniden işleme açılan Nikkei endeksi 62 bin puanın üzerine çıkarken, yükselişte teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin ön plana çıktığı görüldü. Uzmanlara göre yapay zekâ odaklı talebin devam etmesi ve güçlü finansal sonuçlar, teknoloji hisselerine yönelik ilgiyi artırıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Piyasalardaki yükselişte petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin de etkili olduğu ifade ediliyor. Son haftalarda yükselen enerji maliyetlerinin ardından petrol fiyatlarında görülen düşüş, enflasyon baskısına ilişkin endişelerin bir miktar azalmasına katkı sağladı.

Analistlere göre enerji ithalatçısı ülkelerde daha düşük petrol fiyatları, maliyet baskısını azaltarak ekonomik görünümü destekleyebiliyor. Özellikle Japonya gibi enerjiye bağımlı ekonomilerde bu gelişmenin piyasalara olumlu yansıdığı belirtiliyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNE YÖNELİM GÜÇLENİYOR

Piyasalardaki son hareketlerin, yatırımcıların yeniden büyüme odaklı sektörlere yöneldiğini gösterdiği ifade ediliyor. Sermaye akışının teknoloji ve yüksek volatiliteye sahip hisselere yönelmesiyle birlikte, enerji ve emtia şirketlerinin görece daha zayıf performans gösterdiği görülüyor.

Uzmanlar, emtia piyasalarındaki oynaklığın azalmasının yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahını desteklediğini belirtiyor.

KRİPTO PİYASALARINDA GÖRÜNÜM DESTEKLEYİCİ

Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee’ye göre petrol fiyatlarında yüksek seviyelerden yaşanan geri çekilmeler, geçmiş dönemlerde dijital varlıklara yönelik sermaye akışlarıyla aynı döneme denk geldi.

Lee, enflasyon beklentilerinin yavaşlaması ve likidite koşullarındaki iyileşmenin, hem hisse senedi hem de kripto para piyasalarında risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Bitget tarafından paylaşılan piyasa verilerine göre son dönemde özellikle teknoloji odaklı varlıklar ve dijital piyasalarda işlem hacimlerinde artış gözlemleniyor. Platform üzerinde yatırımcıların risk iştahındaki toparlanmaya paralel şekilde daha yüksek volatiliteye sahip ürünlere yöneldiği belirtiliyor.

Öte yandan; Bitget'in çoklu varlık erişimi sunan işlem altyapısının, kullanıcıların farklı piyasalardaki fiyat hareketlerini tek bir platform üzerinden takip etmesine olanak tanıdığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre küresel piyasalarda son dönemde görülen yükseliş, yatırımcıların yeniden büyüme ve risk odaklı varlıklara yönelmeye başladığına işaret ediyor.

Kaynak: Haberler.com