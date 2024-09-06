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PES 2025 ne zaman çıkacak? PES 2025'de hangi güncellemeler var? PES 2025 çıkış tarihi!

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PES 2025'de hangi güncellemeler var? PES 2025 ne zaman çıkacak, tarih belli mi? Oyun severlerin merakla beklediği PES 2025 oyunu gündemde merak edilen ve araştırılan oyunlardan biri. PES serisi yıllardır futbol tutkunlarının severek oynadığı, güncellemelerini merakla beklediği oyunlardan biri. Peki PES 2025 çıkış tarihi ne?

Pes 2025 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli mi? PES 2025'de hangi güncellemeler var? Futbol oyunları arasında ismi sürekli zirvede yer alan PES serisi, uzun bir aradan sonra yeni oyunu ve güncellemesi ile geri dönüyor. İşte PES 2025 çıkış tarihi ve daha fazlası detaylarıyla haberimizde…

PES 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ocak ayında oyun raflarında yerini alması beklenen PES 2025 için öğrenilen bilgilere göre, hala birşey söylemenin erken olduğu ve bu tarihte değişiklik olabileceği konuşuluyor.

PES 2025 ne zaman çıkacak? PES 2025'de hangi güncellemeler var? PES 2025 çıkış tarihi!

PES 2025 YENİ GÜNCELLEMELER NELER?

PES 2025'in oynanış ve grafiklerinde büyük yenilikler yapılacağı, gerçekçi bir futbol deneyimini güçlendirecek geliştirmelerin geleceği konuşuluyor. Oyuncuların bireysel yeteneklerini daha iyi ortaya koyan mekanikler, taktiksel derinlik ve yapay zeka iyileştirmeleri oyunun öne çıkan özellikleri arasında olacak.

PES 2025 ne zaman çıkacak? PES 2025'de hangi güncellemeler var? PES 2025 çıkış tarihi!

Betül Cirit
Betül Cirit
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