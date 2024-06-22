Portekizli futbolcu Pepe'nin kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Pepe'nin futbol kariyerini ve hayatını araştırıyor. Profesyonel kariyeri boyunca Marítimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta forma giyen Pepe, bireysel ve takım başarısının çoğunu Real Madrid ve Porto'da elde etti. Peki, Pepe kaç yaşında? Portekizli futbolcu Pepe kaç yaşında?

PEPE KAÇ YAŞINDA?

Portekizli futbolcu Pepe, tam adıyla Képler Laveran Lima Ferreira, 26 Şubat 1983 doğumludur ve şu anda 41 yaşındadır. Pepe, kariyerinde Porto, Real Madrid ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerde forma giymiştir. Halen FC Porto'da oynamaktadır ve Portekiz milli takımında da uzun yıllardır görev yapmaktadır?.

Profesyonel kariyeri boyunca Marítimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta forma giyen Pepe, bireysel ve takım başarısının çoğunu Real Madrid ve Porto'da elde etti. Real Madrid ile 334 maça çıktı ve üç La Liga şampiyonluğu, üç UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve iki Copa del Rey şampiyonluğu kazandı. Ayrıca Porto ile dört Primeira Liga şampiyonluğu ve üç Taça de Portugal şampiyonluğu kazandı.