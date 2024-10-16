PEGASUS KAMPANYA Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Biletler ne kadar?

Pegasus Hava Yolları'nın beklenen ucuz bilet kampanyası sonunda başladı ve yolcular için cazip fırsatlar sunuyor. Bu kampanya, seyahat planlarını yapmayı düşünenler için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Yolcular, Pegasus'un resmi internet sitesi üzerinden kampanya detaylarına ve bilet fiyatlarına ulaşabilirler. Sitede, kampanyanın geçerli olduğu tarih aralıkları, hangi destinasyonlar için indirimli biletlerin sunulduğu ve satın alma koşulları hakkında bilgiler yer alıyor. Peki, Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Biletler ne kadar? İşte detaylar...

PEGASUS KAMPANYASI BAŞLADI MI?

16-17 Ekim 2024 tarihlerinde alacağın, 30 Mart 2025 – 25 Ekim 2025 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 9€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

PEGASUS BİLET KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİDİR?

Kampanya, 30 Mart 2025 – 25 Ekim 2025 (Türkiye yerel saatine göre 30 Mart 2025 saat 00.01'den itibaren 25 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacaktır.