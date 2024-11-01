İstanbul'da hafta sonu düzenlenecek maraton koşusu nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Pazar günü yapılacak etkinlikte, koşucuların güvenliğini sağlamak amacıyla güzergah üzerindeki yollar kapatılacak ve belirli saatlerde trafiğe kapalı kalacak. Vatandaşlar, hangi yolların kapalı olacağını merak ediyor. Peki,İstanbul'da yollar ne zaman açılacak? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu)

PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPALI?

Başlangıç noktasına girişlere 11.45 'e kadar izin verilecektir. Bu saatten sonra alana giriş yapılamayacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na doğru geçişlere izin verilmeyecektir.

Abdullahagˆa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Egˆitim ve O¨gˆretim Komutanlıgˆı, 15 Temmuz S¸ehitler Ko¨pru¨su¨ Bagˆlantı yolları ve Beylerbeyi I·skelesi (Akım Beylerbeyi C¸amlıca Caddesine dogˆru verilecek), Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve gu¨ney katılım, Kus¸bakıs¸ı Caddesi Petrol-I·s¸ o¨nu¨ D-100 Karayolu gu¨ney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 gu¨ney katılım, Altunizade Ko¨pru¨ u¨zeri D-100 gu¨ney-kuzey katılım, Tophaneliogˆlu Caddesi Gold Bilgisayar o¨nu¨ D-100 gu¨ney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Gu¨ney Zincirlikuyu ayrımı, Sait C¸iftc¸i katılımı, Fenerbahc¸e Go¨ztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahc¸esi'nden Rıdvan Dedeogˆlu istikametine katılım, Kuzey Atas¸ehir'den Rıdvan Dedeogˆlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. C¸evre Yolu ayrımı, gu¨neyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Ko¨pru¨ altından kuzeye katılım, Altunizade ko¨pru¨ altı halk kos¸usunun bas¸ladıgˆı yer, maraton ile halk kos¸usu arası, park giris¸i, maratonun bas¸ladıgˆı yer, park c¸ıkıs¸ı, park c¸ıkıs¸ı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlıgˆı ıs¸ıklar, Opel Gerc¸ek o¨nu¨, Sait C¸iftc¸i ko¨pru¨ katılımı (E-5 Karayolu gu¨ney katılım), Sabancı Lisesi o¨nu¨, Yıldız ıs¸ıklar, Akdogˆan Sokak giris¸i, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasagˆa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortako¨y do¨nu¨s¸leri, Bes¸iktas¸ Meydan, Vestel ıs¸ıklar, Palangalar ıs¸ıklar, Ortako¨y Meydanı, Muhakkik Sokak giris¸i, Akaretler ıs¸ıklar, VI·P Otel o¨nu¨, Su¨zer Plaza o¨nu¨, Kadırgalar Caddesi toprak yol do¨nu¨s¸leri, Mete Kavs¸agˆı, Gu¨mu¨s¸ Caddesi bas¸ı, Gu¨mu¨s¸suyu'ndan toprak yola inis¸, Dolmabahc¸e ıs¸ıklar, Kahve Du¨nyası o¨nu¨, Akyol Caddesi bas¸ı, Meclis-i Mebusan Yokus¸u bas¸ı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabatas¸ ıs¸ıklar, Fındıklı ıs¸ıklar, Deniz Limanı c¸ıkıs¸ı, Salı Pazarı ıs¸ıklar, Bogˆazkesen Caddesi gelis¸i, Bogˆazkesen ıs¸ıklar, Tophane ıs¸ıklar, Revani Sokak gelis¸i, Kemeraltı ıs¸ıklar, Karako¨y Meydanı, Pers¸embe Pazarı ıs¸ıklar, Azapkapı'dan Tarlabas¸ı'na mecburi istikamet, S¸is¸hane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi giris¸i, Tarlabas¸ı'ndan Pers¸embe Pazarı'na giris¸, S¸is¸hane ıs¸ıklardan Kasımpas¸a'ya mecburi yo¨n, Kasımpas¸a'dan Unkapanı Ko¨pru¨ ayrımı, Pers¸embe Pazarı'ndan Unkapanı Ko¨pru¨ ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Atako¨y Havuzlu Kavs¸ak'tan Sirkeci ıs¸ıklara kadar kuzey ve gu¨ney istikameti, Ragıp Gu¨mu¨s¸pala Caddesi, Res¸adiye Caddesi, Atatu¨rk Bulvarı, Mustafa Kemal Pas¸a Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı ko¨pru¨leri ile Avrasya Tu¨neli trafigˆe kapalı tutulacaktır.

Organizasyona dair belirtilen tüm bilgilerde değişiklik yapılabilir (ör: güzergah, tarih, fuar alanı vb.). Değişikliklerle ilgili bilgiler için linke tıklayınız.

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HALK KOŞUSUNA ULAŞIM NASIL OLACAK?

Halk Koşusu katılımcıları için Mecidiyeköy kalkışlı ücretsiz servisler 9.15 ile 10.15 saatleri arasında kalkış yapacak ve etkinlik alanına ulaşım sağlayacaktır. Katılımcılar, bu saatler arasında belirtilen noktadan servis araçlarına binerek etkinlik alanına rahatlıkla ulaşabilirler.

Katılımcılar, Mecidiyeköy kalkışlı otobüslere göğüs numaralarını göstererek alınacak olup göğüs numarası olmayan katılımcılar otobüs seferlerini kullanamayacaktır. Araçlar, Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nun yanındaki İETT Hareket Amirliği önünden kalkacaktır.