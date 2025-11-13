Haberler

Pasifik Holding'in halka arz süreci, yatırımcıların ilgisini şimdiden çekmiş durumda. 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek bu süreçte, lot dağılımları, katılım endeksi ve hangi bankalar üzerinden başvuru yapılabileceği gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, Pasifik Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Pasifik Holding halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Pasifik Holding'in yaklaşan halka arzı, yatırım dünyasında şimdiden heyecan yarattı. 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek süreçte, yatırımcılar lot dağılımları, katılım endeksi ve hangi bankalar üzerinden başvuru yapılabileceği gibi kritik ayrıntıları merak ediyor. Halka arzın, şirketin gelecek planlarını nasıl etkileyeceği ve yatırımcılara hangi fırsatları sunacağı da gündemin odağında bulunuyor. Detaylar haberin devamında incelenebilir.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Pasifik Holding'in halka arzı, 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında talep toplama süreciyle gerçekleştirilecek. Halka arz, sabit fiyat ve talep toplama yöntemiyle yapılacak ve yatırımcılar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı olarak gerçekleştirilecek halka arz, yasal ve düzenlemelere uygun şekilde yürütülecek. Bu nedenle, halka arzın katılım endeksine uygun olduğu söylenebilir ve yatırımcılar tarafından güvenle takip edilebilir.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda toplam 4 milyar lira nominal değerli pay dağıtılacak: 2 milyar lira sermaye artırımı, 2 milyar lira ise ortak satışı olacak. Pay başına sabit fiyat 1,50 lira olarak belirlendi ve halka açıklık oranı yüzde 20 olacak. Dağılım şu şekilde:

  • Yüzde 40 bireysel yatırımcılara,
  • Yüzde 10 yüksek başvurulu yatırımcılara,
  • Yüzde 50 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Halka arz, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar bu bankalar ve yatırım kuruluşları aracılığıyla pay alabilecek.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ NE İŞ YAPAR?

Pasifik Holding, gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiği, teknoloji, savunma sanayisi ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda teknoloji ve enerji yatırımlarına odaklanırken, Pasifik Teknoloji ile savunma sanayisinde yerli üretim ve ihracat faaliyetlerini de yürütüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
