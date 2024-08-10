Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada?

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin kazandığı madalyalar belli olmaya devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz'da başlayan ve 11 Ağustos'ta sona erecek olan Paris Olimpiyatları'nda, Türk sporcuların performansı büyük ilgi topladı. Peki, Türkiye 2024 Olimpiyatları'nda kaç madalya kazandı? Detaylar haberimizdedir...

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA TÜRKİYE KAÇ TANE MADALYA KAZANDI?

Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 7 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandırmayı başardı.