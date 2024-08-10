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Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada?

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Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin kazandığı madalyalar belli oldu. Türkiye, bu yıl 18 farklı branşta 101 sporcuyla Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etti. Türk sporcuların performansı büyük ilgi topladı. Olimpiyatların son günlerine yaklaşırken, Türkiye'nin kazandığı madalya sayısı da merakla takip ediliyor. Peki, Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada?

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin kazandığı madalyalar belli olmaya devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz'da başlayan ve 11 Ağustos'ta sona erecek olan Paris Olimpiyatları'nda, Türk sporcuların performansı büyük ilgi topladı. Peki, Türkiye 2024 Olimpiyatları'nda kaç madalya kazandı? Detaylar haberimizdedir...

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA TÜRKİYE KAÇ TANE MADALYA KAZANDI?

Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 7 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandırmayı başardı.

  • Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
  • Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
  • Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
  • Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
  • Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
  • Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg
  • Taha Akgül- Bronz - Güreş - Erkekler 125 kg
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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