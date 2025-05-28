Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor
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Artık sadece IBAN bilgisiyle para transferi yapılamayacak; işlemler SMS doğrulama adımıyla güvence altına alınacak. BDDK'nın bu yeni uygulaması, dolandırıcılık girişimlerini önlemeyi amaçlıyor.

Bankacılık sisteminde güvenliği artırmak amacıyla yeni bir dönem başlıyor. Artık sadece IBAN numarası girerek para gönderme devri kapanıyor; işlemler SMS doğrulamasıyla ikinci bir güvenlik katmanından geçecek.

IBAN GİRİŞİ ARTIK TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Artık IBAN bilgisi girildikten sonra bankaya kayıtlı cep telefonuna gelen doğrulama kodu da işlem onayı için zorunlu hale gelecek.

SMS DOĞRULAMA İLE İKİNCİ GÜVENLİK ADIMI

1 Mart'tan itibaren bazı bankalarda başlayan uygulama, kısa süre içinde tüm bankalara yayılacak. Her para transferinde SMS ile gelen onay kodu girmeden işlem tamamlanamayacak.

DOLANDIRICILIK RİSKLERİNE KARŞI DİJİTAL KALE

BDDK'nın bu adımı, kimlik avı (phishing), sahte uygulama ve hesap ele geçirme gibi saldırılara karşı önemli bir koruma sağlayacak. Kullanıcının izni dışında gerçekleşen işlemler, bu yeni sistem sayesinde büyük ölçüde engellenecek.

GEÇİŞ SÜRECİ AŞAMALI OLARAK TAMAMLANACAK

Yeni sistem şu an sınırlı sayıda bankada aktif durumda. Ancak önümüzdeki haftalarda tüm bankalar BDDK'nın belirlediği takvim doğrultusunda SMS doğrulama sistemine geçiş yapacak.

GÜVENLİK UYARISI: ŞİFRELERİNİZİ KORUYUN

BDDK, vatandaşları güçlü ve karmaşık şifreler kullanmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca SMS ile gelen onay kodlarının asla üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini, eski uygulama sürümlerinin güvenlik açığı oluşturabileceğini hatırlatıyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Finans
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Mesele dolandırıcılığı önlemek için haber yapılsa da, işin özü; Kimse kendi hesabından bilgisi dışında işlem yapamayacak. Bir nevi her işlemin altına imza atıyor olacağız. Yok ben duymadım, yok ben haberdar değilim, sanal kumarı bilmem... Falan filan olmayacak... Ama şu var, banka hesabını kullandıran, telefon numarasını da kullandırır...

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