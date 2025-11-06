Sarıyer Ayazağa'daki bir AVM'de 20 Mart Perşembe günü yaşanan olay, Papy Djilobodji'yi gündeme taşıdı. Senegalli futbolcu, arkadaşlarıyla alışveriş yaptıktan sonra yürüyen merdivenlerde silahlı saldırıya uğradı! Peki, Papy Djilobodji öldü mü? Futbolcu Papy Djilobodji kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

PAPY DJILOBODJI ÖLDÜ MÜ?

Papy Djilobodji hakkında son dönemde bazı söylentiler dolaşsa da, güncel ve güvenilir bilgilere göre Senegalli futbolcu hayattadır. 1988 doğumlu Djilobodji, aktif olarak futbol kariyerini sürdürmekte ve herhangi bir ölüm haberi doğrulanmamıştır. Dolayısıyla "ölü mü?" sorusunun cevabı net bir şekilde hayırdır.

FUTBOLCU PAPY DJILOBODJI KİMDİR?

Papy Djilobodji, tam adıyla El Hadji Papy Mison Djilobodji, 1 Aralık 1988 tarihinde Senegal'in Kaolack kentinde doğmuştur. 1,93 metre boyunda olan futbolcu, stoper pozisyonunda görev almakla birlikte gerektiğinde ön libero olarak da sahada görev yapabiliyor.

Djilobodji, kariyerine Senegal'in ASC Saloum takımında başladıktan sonra Fransa'ya transfer olmuş ve özellikle FC Nantes formasıyla dikkat çekmiştir. 2015 yılında Chelsea'ye transfer olan Djilobodji, burada beklenen çıkışı yapamazken, kariyerine çeşitli Avrupa ve Türkiye kulüplerinde devam etmiştir.

Senegal milli takımında da forma giymiş olan Djilobodji, 2015 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesini temsil etmiştir. Kariyerinde iniş ve çıkışlar yaşamış, zaman zaman sözleşme ve fitness sorunlarıyla gündeme gelmiştir.

PAPY DJILOBODJI AÇ YAŞINDA?

Papy Djilobodji, 1 Aralık 1988 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında olan futbolcu, 1 Aralık 2025'te ise 37 yaşına girecektir. Bu nedenle güncel yaşını belirtmek gerekirse, 36 yaşındadır.

PAPY DJILOBODJI NERELİ?

Djilobodji, Senegal Cumhuriyeti'nin Kaolack şehrinde doğmuştur. Kaolack, ülkenin orta-batı kesiminde yer alan önemli bir şehir olup, futbolcunun kökeni buraya dayanmaktadır. Yani Papy Djilobodji Senegalli ve Kaolack doğumludur.

PAPY DJILOBODJI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2025 yılı itibarıyla Papy Djilobodji, Türkiye'deki Sarıyer SK takımında forma giymektedir. Sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Djilobodji, Sarıyer SK'nin defans hattında görev yapmaktadır. Bu transfer, Türkiye 2. Ligi'nde deneyimli bir stoper kazandırma amacı taşımaktadır.