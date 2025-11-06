Haberler

Papy Djilobodji öldü mü? Futbolcu Papy Djilobodji kimdir, kaç yaşında, nereli?

Papy Djilobodji öldü mü? Futbolcu Papy Djilobodji kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer Ayazağa'daki bir AVM, 20 Mart Perşembe günü beklenmedik bir gerilime sahne oldu. Senegalli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşlarıyla alışverişin ardından yürüyen merdivenlerde silahlı saldırıya uğradı! Peki, Papy Djilobodji öldü mü? Futbolcu Papy Djilobodji kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Sarıyer Ayazağa'daki bir AVM'de 20 Mart Perşembe günü yaşanan olay, Papy Djilobodji'yi gündeme taşıdı. Senegalli futbolcu, arkadaşlarıyla alışveriş yaptıktan sonra yürüyen merdivenlerde silahlı saldırıya uğradı! Peki, Papy Djilobodji öldü mü? Futbolcu Papy Djilobodji kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

PAPY DJILOBODJI ÖLDÜ MÜ?

Papy Djilobodji hakkında son dönemde bazı söylentiler dolaşsa da, güncel ve güvenilir bilgilere göre Senegalli futbolcu hayattadır. 1988 doğumlu Djilobodji, aktif olarak futbol kariyerini sürdürmekte ve herhangi bir ölüm haberi doğrulanmamıştır. Dolayısıyla "ölü mü?" sorusunun cevabı net bir şekilde hayırdır.

Papy Djilobodji öldü mü? Futbolcu Papy Djilobodji kimdir, kaç yaşında, nereli?

FUTBOLCU PAPY DJILOBODJI KİMDİR?

Papy Djilobodji, tam adıyla El Hadji Papy Mison Djilobodji, 1 Aralık 1988 tarihinde Senegal'in Kaolack kentinde doğmuştur. 1,93 metre boyunda olan futbolcu, stoper pozisyonunda görev almakla birlikte gerektiğinde ön libero olarak da sahada görev yapabiliyor.

Djilobodji, kariyerine Senegal'in ASC Saloum takımında başladıktan sonra Fransa'ya transfer olmuş ve özellikle FC Nantes formasıyla dikkat çekmiştir. 2015 yılında Chelsea'ye transfer olan Djilobodji, burada beklenen çıkışı yapamazken, kariyerine çeşitli Avrupa ve Türkiye kulüplerinde devam etmiştir.

Senegal milli takımında da forma giymiş olan Djilobodji, 2015 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesini temsil etmiştir. Kariyerinde iniş ve çıkışlar yaşamış, zaman zaman sözleşme ve fitness sorunlarıyla gündeme gelmiştir.

PAPY DJILOBODJI AÇ YAŞINDA?

Papy Djilobodji, 1 Aralık 1988 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında olan futbolcu, 1 Aralık 2025'te ise 37 yaşına girecektir. Bu nedenle güncel yaşını belirtmek gerekirse, 36 yaşındadır.

PAPY DJILOBODJI NERELİ?

Djilobodji, Senegal Cumhuriyeti'nin Kaolack şehrinde doğmuştur. Kaolack, ülkenin orta-batı kesiminde yer alan önemli bir şehir olup, futbolcunun kökeni buraya dayanmaktadır. Yani Papy Djilobodji Senegalli ve Kaolack doğumludur.

PAPY DJILOBODJI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2025 yılı itibarıyla Papy Djilobodji, Türkiye'deki Sarıyer SK takımında forma giymektedir. Sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Djilobodji, Sarıyer SK'nin defans hattında görev yapmaktadır. Bu transfer, Türkiye 2. Ligi'nde deneyimli bir stoper kazandırma amacı taşımaktadır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri Erdoğan'ı çok kızdırdı
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.