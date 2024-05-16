Papel CEO'su Seyhan Yıldırım: Yapay Zekâ Yatırımlarımızla Fintek Sektöründe Fark Yaratıyoruz

Özellikle son yıllarda inanılmaz hızda gelişen yapay zekâ teknolojileri hepimizin hayatına girmeye başladı. Birçok şirket, iş modellerine yapay zekâ destekli teknolojiler entegre etmek için önemli yatırımlar yapıyor.

Türkiye'nin öncü fintek şirketlerinden Papel de bunlardan biri. Papel Kurucu ve CEO'su Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım, yapay zekâya dayalı teknolojilerin fintek ekosistemine büyük katkıları olabileceğini söyledi. Seyhan Yıldırım, özellikle uyum süreçleri için yapay zekâyı yoğun olarak kullandıklarını ve bu teknolojilerin Papel'in değerini artırdığını kaydetti.

"Yapay zekâ verimlilik artışı sağlıyor"

Papel'in yasal mevzuata uyum için yapay zekayı aktif olarak kullandığını kaydeden Yıldırım; ''Papel olarak biz de finansal suçlarla mücadele etmek, risklerimizi etkin bir şekilde yönetmek ve yasal mevzuata tam uyum sağlamak adına birçok yazılım ve platform kullanıyoruz. Bu teknolojiler, finans kuruluşlarının uyum süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve potansiyel riskleri daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Örneğin, Sanction Scanner sayesinde müşterilerin herhangi bir ulusal ve/veya uluslararası yaptırım listesinde olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Bu program vasıtasıyla müşteriler ve gerçekleştirilen işlemler sürekli olarak kontrol ediliyor ve herhangi bir eşleşmede yapılmak istenen işlemi ya da müşteri edinimini durdurarak ilgili departmana kontrol edilmesi amacıyla bir uyarı gönderiliyor'' diye konuştu.

Fintek ekosistemi için mevzuata tam uyumlu olmanın en önemli öncelik olduğunu kaydeden Papel CEO'su Yıldırım, bu kapsamda "big data" (büyük data) ve "machine learning" (makine öğrenmesi) gibi önemli teknolojilere yatırım yaptıklarını söyledi. Süreçleri daha verimli bir şekilde yönetmek ve riskleri asgariye indirmek için birçok farklı teknolojiyi kullandıklarını söyleyen Yıldırım, kullandıkları araçlar ve sağladıkları faydalara ilişkin de bilgi verdi.

Kimlik doğrulama süreçlerini online yürütmek için Enqura platformunu kullandıklarını kaydeden Seyhan Yıldırım, "EnQualify isimli yazılım ürünü, finansal kuruluşların müşteri kimlik doğrulaması (KYC) süreçlerini optimize etmek için kullanılan bir platform. İlgili platform, Papel uygulamalarında uzaktan müşteri edinimi süreçlerini yerine getiriyor. Müşterilere hızlı ve kolay hizmet sunarken aynı zamanda Papel'in mevzuata tam uyumlu şekilde çalışmasını sağlıyor. Bir diğer platform ise Formica. Dolandırıcılığı önleme konusunda etkin olarak kullandığımız bir program. Bu program, finansal suçlarla mücadele etmek adına büyük veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak dolandırıcılık şüphesi bulunan tüm riskleri tespit ediyor. Bu sayede hem kurumumuzun hem de müşterilerimizin dolandırıcılık eylemlerinden korunması için Papel'e destek oluyor" diye konuştu.

"Rakiplerimizin önüne yapay zekâ ile geçiyoruz"

Papel CEO'su Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Güvenli bir finansal ekosistem yaratmak için kullandığımız bir diğer önemli araç ise H3M. Bu platform, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemek ve riskli işlemleri tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır. Biz de Papel olarak müşterileri ve müşteri işlemlerini sürekli olarak izlemek ve şüpheli durumları tespit etmek için H3M yazılımını ve bu programa bağlı platformları kullanmaktayız. Bu teknolojilerin her biri, bizi rakiplerimizden ayıran ve bir adım öne geçmemizi sağlayan önemli etmenler. Söz konusu yazılım ve platformlar şirketimizin veri analizi, izleme, raporlama ve diğer uyum süreçlerinde yardımcı olmakta ve Papel'in, tabi olduğu tüm mevzuata tam uyum sağlamasına olanak vermektedir. Fintek sektöründe Papel'in öncü konuma geçmesini sağlamaktadır."

Papel Hakkında:

Türkiye'nin önde gelen fintek şirketi Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için daha kolay, hızlı ve avantajlı bir finansal ekosistem vizyonuyla yola çıktı.

6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni verilen Papel, son teknoloji ürün ve hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Hızlı, güvenli ve kolay bir finansal deneyim yaratma vizyonuyla hizmetlerine devam eden Papel, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten şirket DNA'sı ile öne çıkıyor. Elektronik para, ön ödemeli kart, fiziki ve sanal POS, dijital cüzdan gibi geniş bir yelpazede bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet sunan Papel, inovasyon ve müşteri odaklı yaklaşımı ile ürün ve hizmet geliştirmeye devam ediyor.