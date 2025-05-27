Papara "İçerikler yüklenirken bir hata oluştu" hatası nedir?

Papara 'İçerikler yüklenirken bir hata oluştu' hatası nedir?
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On binlerce aktif kullanıcı, mobil uygulamaya giriş yapamadığını belirtirken, sosyal medya platformlarında "Papara çöktü mü?, Papara'ya ne oldu?" gibi sorular gündem oldu. Peki, Papara "İçerikler yüklenirken bir hata oluştu" hatası nedir?

Papara'ya bugün "Yasa dışı bahis" soruşturması başlatılmıştı. Şirkete kayyum atanırken şimdi de mobil uygulamaya giriş sağlanamıyor. Peki,Papara"İçerikler yüklenirken bir hata oluştu" hatası nedir?

PAPARA'YA YASA DIŞI BAHİS OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.

PAPARA"İÇERİKLER YÜKLENİRKEN BİR HATA OLUŞTU" HATASI NEDİR?

Türkiye merkezli elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu olan Papara'nın mobil uygulamasına giriş sağlanamıyor. Bu sabah gelen operasyondan sonra kullanıcılar Papara'nın kapanıp kapanmayacağını sorgularken sıkça "Papara çöktü mü" sorusuna cevap arıyor.

Papara 'İçerikler yüklenirken bir hata oluştu' hatası nedir?

Papara'nın normal akışına ne zaman döneceği konusunda bir açıklama gelmiş değil. En kısa zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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