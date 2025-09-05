Özgür Peker kimdir, Özgür Peker zengin mi, serveti ne kadar?

Fenerbahçe yönetim kadrosunda sürpriz adaylardan biri olarak öne çıkan Peker, özellikle Abdullah Kiğılı'nın Ali Koç'a verdiği destek sonrasında merak konusu oldu. Peki, Özgür Peker kimdir ve kökeni nereye dayanmaktadır?

ÖZGÜR PEKER KİMDİR?

Türkiye'nin önemli inşaat firmalarından Pekerler İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinen Özgür Peker, Bitlis kökenli bir aileden geliyor. Ankara'da büyüyerek iş yaşamını şekillendiren Peker, son dönemde İzmir'de yürüttüğü projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Pekerler İnşaat'ın 2,2 milyar lira değerindeki Alsancak yatırımı, onun vizyonunu ortaya koyan en önemli projelerden biri. İşte Özgür Peker'in hayatı, kariyer süreci ve öne çıkan çalışmaları...

1981 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya gelen Özgür Peker, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır ve aslen Bitlisli'dir. 1991'de ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınarak eğitimine burada devam etti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Newford Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2000'li yıllarda aile şirketi Pekerler İnşaat'ta görev almaya başlayan Peker, farklı departmanlarda deneyim kazanarak işin tüm süreçlerine hakim oldu. 2017'de babası Maşallah Peker'den devraldığı yönetim kurulu başkanlığı görevini halen sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Peker, iş hayatında disiplinli ve vizyoner duruşuyla tanınmaktadır.

ÖZGÜR PEKER SERVETİ NE KADAR?

Bitlisli iş insanı Özgür Peker'in servetinin 3 milyar Türk Lirası'nın üzerinde olduğu iddia edilmektedir. Bu rakam, onu Türkiye'nin önde gelen zenginleri arasında göstermektedir. Peker'in Fenerbahçe yönetimine dahil olması halinde kulübe güçlü bir finansal katkı sunması bekleniyor. Bu olası destek, sarı-lacivertli camianın geleceğe dönük hedefleri açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.