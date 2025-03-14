Futbol dünyasında hakemlerin performansları, sadece sahadaki kararlarıyla değil, geçmişte yönettikleri maçlar ve istatistiklerle de değerlendiriliyor. Özellikle kritik maçlarda düdük çalan hakemler, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu haftanın mercek altındaki ismi ise Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçını yönetecek olan Ozan Ergün oldu. Ozan Ergün kimdir? Hakem Ozan Ergün hangi takımlı?

OZAN ERGÜN KİMDİR?

Hakem Ozan Ergün, İstanbul bölgesinin hakemidir.

Ergün 1.Lig, 2. Lig, 3.Lig, U19 Elit ve Türkiye Kupası ve Süper Lig'de görev yaptı. Ağırlıklı olarak 2. ve 3. Lig'de görev alan Ergün ilk Süper Lig maçına 16 Nisan 2022'de oynanan Hatayspor Sivasspor maçında çıktı.

Bu karşılaşmanın ardından 2023-24 sezonuna kadar Süper Lig'de maç verilmeyen Ergün bu sezon hem Süper Lig hem de 1. Lig'de görev aldı. Ergün, Süper Lig'de bu sezon geride kalan 16 haftada 6 maç yönetti.

Kariyerinde ilk kez bir Trabzonspor maçında görev yapacak olan Ozan Ergün, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 25 kez sarı kart,1 kez de kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu itibarıyla toplam 7 maç yönetti.

Bu sezon ligde 4 karşılaşmada düdük çaldı.

Toplamda 48 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı ve 2 direkt kırmızı kart gösterdi.

Maç başına ortalama 4,4 sarı kart istatistiğiyle sert ve disiplinli bir yönetim tarzına sahip.

Ozan Ergün'ün tuttuğu takım hakkında açıklama yapılmadı.