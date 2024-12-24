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Ozan Demirbağ kimdir? Ozan Demirbağ kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Ozan Demirbağ kimdir? Ozan Demirbağ kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı. Peki, Ozan Demirbağ kimdir? Ozan Demirbağ kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta 3-1 mağlup etmeyi başardı. Akdeniz ekibinin ikinci golünü kaydeden 16 yaşındaki Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu. Ozan Demirbağ kimdir? Ozan Demirbağ kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

OZAN DEMİRBAĞ KİMDİR?

Doğum: 12 Şubat 2008 (16 yıl yaşında), Tokat

Boy: 1,78 m

3 Şubat 2024 tarihinde Demirbağ, ilk profesyonel sözleşmesini Adana Demirspor ile imzaladı.Bir gün sonra ilk profesyonel maçına Süper Lig'de 2-1 yendikleri Pendikspor karşısında çıktı. Böylelikle ligde oynayan ilk 2008 doğumlu futbolcu oldu.

Demirbağ, genç millî takım seviyesinde Türkiye 16 yaş altı takımında forma giydi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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