OVP enflasyon tahmini emekli zam oranlarını belirledi

Hükümetin Orta Vadeli Programı'nda ( Ovp ) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi. Bu tahmin, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranının da çerçevesini çizdi. OVP'deki hesaplamalara göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 oranında zam yapılması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk sekiz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78, ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 1,84 olarak kaydedildi. Bu verilerle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için şu ana kadar yüzde 3,66'lık zam oranı kesinleşti. Eylül, ekim, kasım ve aralık verileri açıklandığında nihai zam oranı netleşecek.

OVP tahminine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı yüzde 9,04 hesaplanıyor. Bu oranla en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı 23 bin 552 TL'den 25 bin 681 TL'ye, 28 bin TL emekli maaşı ise 30 bin 531 TL'ye yükselecek. Memur ve memur emeklilerinde yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkı eklenince zam oranı yaklaşık yüzde 7 olacak. En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye çıkacak.

Merkez Bankası'nın (MB) yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 28. MB'nin tahminiyle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyon yüzde 8,7, memur ve memur emeklileri için zam farkı yüzde 6,67 oluyor. Bu hesapla en düşük emekli aylığı 25 bin 601 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 74 bin 908 TL'ye ulaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi