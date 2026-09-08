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OVP'de istihdam hedefleri: Evlilik desteği genişliyor, kadın istihdamı için yeni adımlar

OVP'de istihdam hedefleri: Evlilik desteği genişliyor, kadın istihdamı için yeni adımlar
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Orta Vadeli Program'da istihdam artışı için yeni hedefler belirlenirken, evlenecek gençlere yönelik destek projesinde dar gelirli gençleri kapsayacak iyileştirmeler yapılacak. Kadınların iş gücüne katılımı için bakım hizmetleri ve uzaktan çalışma teşvik edilecek.

Orta Vadeli Program'da istihdamın artırılması için yeni hedefler konulurken, evlenecek gençlere yönelik Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde değişikliğe gidilecek. Dar gelirli grupların projeden yararlanması için proje esaslarında iyileştirme yapılacak, evlilik hazırlığındaki dar gelirli gençler daha geniş şekilde desteklenecek.

Kadınların iş gücü piyasasına kalıcı katılımı için girişimcilik desteklerinin etkinliği artırılacak. Kadın istihdamı için ekonomik çocuk bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak ve bu hizmetler yaşlı ve engelli bakımını da kapsayacak. Kadınlara yönelik girişimcilik programları da yaygınlaştırılacak.

Çocuğu olan çalışanlar için işletmelerin kısmi veya tam uzaktan çalışma imkanı sunması desteklenecek. Bu sayede çocuk bakımı nedeniyle iş gücünden uzaklaşan kadınların istihdama katılımı kolaylaştırılması hedefleniyor. Atıl iş gücünün istihdamı için de yeni hedefler belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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