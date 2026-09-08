OVP'de Enflasyon Hedefi Yükseldi: Emekli ve Memur Zammı İçin İlk Tahminler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 Orta Vadeli Program'ı ( Ovp ) açıkladı. 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3, sanayi büyümesi yüzde 2,3'e çekildi. Yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 28,4'e yükseltildi. Enflasyonun 2027'de yüzde 21, 2028'de yüzde 13,5, 2029'da yüzde 9'a gerilemesi hedefleniyor.

Açıklanan hedefin ardından memur ve emekli maaşları için zam hesabı gündeme geldi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyona göre; memur zammı ise toplu sözleşmedeki yüzde 7 artışa enflasyon farkının eklenmesiyle belirlenecek. Temmuzda enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 oldu; iki aylık enflasyon yüzde 3,66 olarak gerçekleşti. Kesin zam oranı için yılın son 4 ayına ilişkin verilerin açıklanması gerekiyor.

Ovp'deki yüzde 28,4 hedefinin tutması halinde, 2026'nın ikinci yarısında 6 aylık enflasyon yüzde 9,89 olacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur zammı ise yüzde 7,84 olarak hesaplanıyor. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 881 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liradan 75 bin 729 liraya yükselecek. Ancak bu rakamlar OVP hedefinin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan tahminlere dayanıyor; kesin zam oranları, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi