Haberler

OVP'de Enflasyon Hedefi Yükseldi: Emekli ve Memur Zammı İçin İlk Tahminler

OVP'de Enflasyon Hedefi Yükseldi: Emekli ve Memur Zammı İçin İlk Tahminler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4'e çıkarıldı. Bu hedef tutarsa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 9,89, memurların yüzde 7,84 zam alacağı hesaplanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 Orta Vadeli Program'ı ( Ovp ) açıkladı. 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3, sanayi büyümesi yüzde 2,3'e çekildi. Yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 28,4'e yükseltildi. Enflasyonun 2027'de yüzde 21, 2028'de yüzde 13,5, 2029'da yüzde 9'a gerilemesi hedefleniyor.

Açıklanan hedefin ardından memur ve emekli maaşları için zam hesabı gündeme geldi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyona göre; memur zammı ise toplu sözleşmedeki yüzde 7 artışa enflasyon farkının eklenmesiyle belirlenecek. Temmuzda enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 oldu; iki aylık enflasyon yüzde 3,66 olarak gerçekleşti. Kesin zam oranı için yılın son 4 ayına ilişkin verilerin açıklanması gerekiyor.

Ovp'deki yüzde 28,4 hedefinin tutması halinde, 2026'nın ikinci yarısında 6 aylık enflasyon yüzde 9,89 olacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur zammı ise yüzde 7,84 olarak hesaplanıyor. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 881 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liradan 75 bin 729 liraya yükselecek. Ancak bu rakamlar OVP hedefinin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan tahminlere dayanıyor; kesin zam oranları, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde seçim başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzinin cami kapısında tekme tokat bağış kavgası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar

Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar
Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu

Kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Bu görüntüden rahatsız olanlara tokat gibi yanıt