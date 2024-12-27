ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?
ÖTV muafiyetli araçlar 2025 yılında da engelli bireyler için büyük avantajlar sunmaya devam ediyor. Engelli bireylere yönelik uygulanan ÖTV muafiyeti, araç alımlarında önemli bir vergi yükünden muafiyet sağlıyor. Peki, Engellilere ÖTV muafiyeti nedir ve 2025'te bu uygulama nasıl olacak? İşte detaylar...
Ötv muafiyetli araçlar 2025! Engelli bireylerin mobilite ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan ÖTV muafiyeti, belli şartları taşıyan bireylerin sıfır araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödememesini sağlıyor. Bu düzenleme, hem bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hem de ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? Detaylar haberimizde...
ENGELLİLERE ÖTV MUAFİYETİ NEDİR?
Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bakanlık yetkilileri, Kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2025
İşte Türkiye'de satışa sunulabilecek ÖTV muafiyetli araçların listesi:
Fiat Egea Sedan,
Fiat Egea Cross,
Fiat Egea Cross Wagon
Renault Clio,
Renault Megane,
Dacia Duster
Hyundai i10,
Hyundai i20,
Hyundai Bayon
Toyota Corolla,
Hyundai C-HR
Togg T10X