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Otomotiv sektöründeki dev birleşme iptal oluyor

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Japon otomotiv devleri Honda ve Nissan arasında Aralık 2024'te başlatılan birleşme görüşmeleri iptal oluyor. Nissan CEO'su Uchida, Honda CEO'su Mibe'ye birleşme görüşmelerini sonlandırmak istediğini söyledi.

Nissan ve Honda, elektrikli araç üretimi için yürüttükleri ortaklık görüşmelerini sona erdiriyor. Japonya medyasında yer alan haberlere göre, Nissan Motor CEO'su Makoto Uchida, Honda'daki mevkidaşı Toshihiro Mibe'ye olası bir birleşme konusundaki görüşmeleri sonlandırmak istediğini söyledi.

PİYASA DEĞERİNDE DÜŞÜŞ

Birleşme görüşmelerinin iptal edilebileceği haberleri üzerine, Nissan'ın hisseleri %7,4'e kadar yükselirken, Honda'nın hisseleri %4,2'ye kadar artış gösterdi.

RAKİP FİRMALAR MI ETKİLİ OLDU?

Nissan'ın %36 hissesine sahip olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Honda'nın kontrolü ele alması durumunda hisseleri için daha yüksek bir prim talep etti ve görüşmelerin uzatılmaması yönünde baskı yaptı. Öte yandan, Nissan'ın stratejik ortağı Mitsubishi'nin de birleşmeye katılması için davet edildiği, ancak henüz bir karar vermediği bildirildi.

NISSAN MALİ ZORLUKLARLA BOĞUŞUYOR

Nissan, son dönemde mali performansındaki düşüş nedeniyle zor günler geçiriyor. 2024 mali yılının ilk yarısında işletme kârı %90, net geliri ise %94 oranında azaldı. Bu durum, şirketin pazardaki konumunu güçlendirmek için yeni stratejiler arayışına girmesine neden oldu. Honda ve Nissan arasındaki birleşme görüşmeleri belirsizliğini koruyor ve otomotiv sektöründe önemli etkilere yol açabilecek gelişmeler yakından takip ediliyor.

Otomotiv sektöründeki dev birleşme iptal oluyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrco Can:

Bunu almanyadaya görecegiz Fransadada . avrupa ve japonya . cam tavanda 100.000 tl fark istıyor .Çinli firmalarda şunu dıyor benım araba zaten cam tavanlı fark vermeyin .Deri koltuk arka camlar otomatık android ekranım var Neden fazla para veresinki .Mantık bu .Volswagende iflas edicek .neden cunki en fazla sattıgı yer çin pazarı

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