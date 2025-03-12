Otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek 18 milyar dolarlık iflas gerçekleşti

Otomotiv sektöründe ardı ardına yaşanan önemli değişikliklere bir yenisi daha eklendi. Avrupa Birliği ülkelerinin dünyada pazar payını hızla artıran Çin'in ekonomik sektörüne karşı adeta kurtarıcı olarak gördüğü ve milyarlarca dolar yatırdığı otomobil bataryası projesi çöktü. Avrupa'nın Çin'e karşı rekabet umudu batarya üreticisi İsveçli Northvolt'un iflas başvurusunda bulunması ile sona erdi.

AVRUPA'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Northvolt'un iflası, Avrupa'nın elektrikli araç bataryası üretiminde Asya'ya olan bağımlılığını azaltma çabalarına büyük bir darbe vurdu. 2016 yılında eski Tesla yöneticileri tarafından kurulan İsveçli batarya üreticisi Northvolt, Volkswagen, Goldman Sachs ve BlackRock gibi büyük yatırımcılardan 15 milyar doların üzerinde yatırım almıştı. Ancak, şirket artan sermaye maliyetleri, jeopolitik istikrarsızlıklar ve tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle ek finansman sağlamada başarısız oldu ve iflas başvurusunda bulundu.

"AVRUPA ÇİN KARŞISINDA BÜYÜK ZORLUKLARA GEBE"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Haberler.com Stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Küresel ekonomik savaşın önemli köşe taşlarından olan otomotiv sektörü büyük bir krizle sarsıldı. Avrupa ekonomisinde otomotiv sektörünün ağırlığı olduğunu belirtenProf.Dr. İbrahim Güran Yumuşak, "Avrupa Birliği'nin orta vadede Çin ekonomisiyle mücadele edebilmesi için büyük zorluklara gebe" diye konuştu.

"ABD, AB'NİN KENDİSİNE BAĞIMLI OLMASINI İSTİYOR"

"ABD'nin Ukrayna'yı gündeme getirerek Rusya'yı bir anlamda Avrupa'nın başına bela etmesinin arkasında yatan ana neden de o. Avrupa'yı hem duraksatmak hem de Rusya'ya değil, kendisine daha bağımlı hale getirmek. Dolaysıyla bundan sonraki süreçte bunun aşamalarını göreceğiz diye düşünüyorum. Avrupa Birliği'nde de bu anlamda ortak bir görüş yok."