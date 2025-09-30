Otomotiv devi iflas etti

Ohio merkezli First Brands, pazar günü Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi'ne ABD İflas Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında başvurdu. Başvuruda kesin borç miktarı belirtilmezken, yükümlülüklerin 10 ila 50 milyar dolar arasında olduğu, şirket varlıklarının ise 1 ila 10 milyar dolar bandında bulunduğu ifade edildi.

GİZLENEN BORÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Financial Times'ın aktardığına göre, First Brands mart ayında kreditörlerine 5,9 milyar dolarlık uzun vadeli borç ve yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit rezervi açıkladı. Ancak bilanço dışı finansman yöntemleri yüzünden milyarlarca dolarlık ek yükümlülük tespit edildi. Bu nedenle iflas sürecinde, şeffaf olmayan bu düzenlemeleri incelemek üzere özel bir komite kuruldu.

ÜRETİM AKSAMAYACAK, FİNANSMAN HAZIR

Şirket, yeniden yapılanma döneminde faaliyetlerini sürdürebilmek için kreditörlerinden 1,1 milyar dolarlık yeni kaynak sağladı. Bu fon, hem üretim operasyonlarının kesintisiz devam etmesi hem de borçların yeniden yapılandırılması için kullanılacak.

WALL STREET'TE GÜVEN KRİZİ

First Brands'in ani çöküşü, riskli kredi piyasalarının güvenilirliğini tartışmaya açtı. Kısa süre önce güvenli görülen şirket kredileri, iflas başvurusu öncesinde hızla değer kaybederek nominal değerinin üçte biri fiyatına geriledi. Daha alt kademedeki borçlar ise yalnızca birkaç sent karşılığında el değiştirdi.

YURT DIŞI OPERASYONLAR GÜVENDE

Malezya doğumlu iş insanı Patrick James'in sahibi olduğu First Brands, son on yılda agresif borçlanma yoluyla birçok satın alma gerçekleştirmişti. ABD'de çok sayıda üretim tesisi bulunan şirketin Romanya, Meksika ve Tayvan'daki operasyonları iflas sürecine dahil edilmedi. Yeniden yapılanmayı yönetmek üzere Alvarez & Marsal'dan Charles Moore baş yapılandırma sorumlusu olarak göreve getirildi.