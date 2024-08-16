OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu?

Her yıl düzenli olarak güncellenen köprü geçiş ücretleri, Osmangazi Köprüsü'ne yapılan zam oranı ve yeni geçiş ücretleri açıklandı. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Osmangazi Köprüsü'nde ise 399 liradan 555 liraya yükseltildi.

KARAYOLLARI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere https://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir."