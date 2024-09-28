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Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir?

Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir?
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Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk yarısının son dakikalarında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen sakatlık yaşadı ve kulübeye değişiklik işareti yaptı. Osimhen sakatlandı mı, son durumu merak edildi. Peki, Osimhen sakatlandı mı?

Osimhen sakatlık durumu! Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk yarısının son dakikalarında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen sakatlık yaşadı ve kulübeye değişiklik işareti yaptı. Osimhen sakatlandı mı, son durumu merak edildi. Peki, Osimhen sakatlandı mı? İşte detaylar...

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk yarısında Victor Osimhen 20. ve 28. dakikalarda 2 gol kaydetti.

İlk yarının bitimine 2 dakika kala Osimhen Kasımpaşa defansının arkasına koşu yaparken sakatlık yaşadı ve kulübeye değişiklik işareti yaptı.

İlk yarıyı sahada tamamlayan Victor Osimhen, ikinci yarıda oyundan çıktı ve yerini Dries Mertens'e bıraktı.

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU

Edinilen ilk bilgilere göre, Osimhen'in defans arkasına koşu yaparken bacağında ağrı hissettiği ve aynı ağrıyı maç içerisinde bir kez daha hissettiği için değişiklik istediği öğrenildi. Şu an için Osimhen'in sakatlık durumu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Osimhen sakatlandı mı? SON DURUM! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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