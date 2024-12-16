Osimhen neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray - Trabzonspor)?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Dev maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak. Osimhen neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı

OSİMHEN NEDEN YOK?

Galatasaray'da ameliyat olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.Karadeniz ekibinde ise Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda sınırda olan Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, müsabakada sarı kart görmesi halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Osimhen yedekler arasında yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi. Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Barış.

Trabzonspor : Uğurcan, Pedro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza.