Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu?

Osimhen neden maske takıyor? Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen, sahada taktığı maske futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Detaylar...

OSİMHEN NEDEN MASKE TAKIYOR?

Osimhen, 2021 yılında Napoli ile Inter arasında oynanan kritik bir Serie A karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maç sırasında Inter'in sert savunmacısı Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, bu çarpışma sonucu ciddi bir yüz yaralanması geçirdi. Yaşanan şiddetli darbe, Nijeryalı golcünün yüzünde kırıklar oluşturdu ve acil bir cerrahi müdahaleyi zorunlu kıldı.

Bu talihsiz olayın ardından, doktorlar Osimhen'in yüzü için karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi. Ameliyat sırasında Osimhen'in yüzüne altı plaka ve 18 vida yerleştirildi. Bu tür ciddi bir yaralanmanın ardından, futbolcunun sahalara dönüşü iki ayı buldu. Ancak bu süre zarfında ve sonrasında, tekrar benzer bir sakatlık yaşamamak adına Osimhen, yüzünü korumak için özel olarak tasarlanan bir maske takmaya başladı.