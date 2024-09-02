Üye Girişi
Haberler

Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen, sahada taktığı maske futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu?

Osimhen neden maske takıyor? Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen, sahada taktığı maske futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Detaylar...

OSİMHEN NEDEN MASKE TAKIYOR?

Osimhen, 2021 yılında Napoli ile Inter arasında oynanan kritik bir Serie A karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maç sırasında Inter'in sert savunmacısı Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, bu çarpışma sonucu ciddi bir yüz yaralanması geçirdi. Yaşanan şiddetli darbe, Nijeryalı golcünün yüzünde kırıklar oluşturdu ve acil bir cerrahi müdahaleyi zorunlu kıldı.

Bu talihsiz olayın ardından, doktorlar Osimhen'in yüzü için karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi. Ameliyat sırasında Osimhen'in yüzüne altı plaka ve 18 vida yerleştirildi. Bu tür ciddi bir yaralanmanın ardından, futbolcunun sahalara dönüşü iki ayı buldu. Ancak bu süre zarfında ve sonrasında, tekrar benzer bir sakatlık yaşamamak adına Osimhen, yüzünü korumak için özel olarak tasarlanan bir maske takmaya başladı.

Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray Galatasaray Soğuk Haber Yaşam Spor

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı

Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı
10 gündür aranıyordu! 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu

10 gündür aranıyordu! 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen saat kaçta gelecek? Osimhen uçağı İstanbul'a saat kaçta inek? Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Amedspor Kocaelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Osimhen kiralık mı, bonservisiyle mi geldi? Amedspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Amed Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Benfica'ya mı gitti? Kerem Aktürkoğlu gitti mi, bonservisi ne kadar? Osimhen uçak takibi kodu nedir? Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
title