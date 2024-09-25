Osimhen taktığı maske dolayısıyla merak konusu oldu. Victor Osimhen'in taktığı maskenin adı "karbon fiber yüz maskesi" olarak biliniyor. Bu maske, hafif ve dayanıklı olan karbon fiber malzemeden yapılıyor. Peki, Osimhen neden maske takıyor?

OSİMHEN NEDEN MASKE TAKIYOR?

Victor Osimhen'in sahadaki maskesi, 2021 yılında yaşadığı ciddi bir sakatlık olayının izlerini taşıyor. Napoli ile Inter arasında oynanan kritik Serie A karşılaşmasında, Inter'in sert savunmacısı Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, bu çarpışma sonucunda yüzünde büyük bir yara aldı. Bu şiddetli darbe, Osimhen'in yüzünde birkaç kırığa yol açtı ve acil bir cerrahi müdahale gerektirdi. O anki durum, sadece oyunun değil, aynı zamanda futbolcunun sağlığının da ne denli kırılgan olabileceğini gözler önüne serdi.

YÜZÜNDE 18 VİDA 6 PLAKA VAR

Osimhen'in yaşadığı bu talihsiz olay, onun futbol kariyerinde büyük bir dönüm noktası oldu. Kaza sonrası yapılan cerrahi müdahalede, futbolcunun yüzüne altı plaka ve 18 vida yerleştirildi. Bu karmaşık operasyon, Osimhen'in yüzünü eski sağlığına kavuşturmak için zorunlu bir adım olarak görüldü. Ameliyatın ardından, Osimhen'in sahalardan uzak kalma süresi iki ayı buldu. Bu süre zarfında hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyileşmesi gereken futbolcu, sahalara dönüşüyle dikkatleri yeniden üzerine çekti.

AMACI VE ÖNEMİ

Osimhen'in yüzündeki bu ciddi yaralanmanın ardından, tekrar benzer bir sakatlık yaşamamak adına doktorlar tarafından özel olarak tasarlanmış bir maske kullanması önerildi. Bu maske, hem iyileşme sürecinin devamlılığını sağlamak hem de yüzün korunmasını temin etmek amacıyla üretildi. Futbolcunun, yüzünü korumak için sahada taktığı bu maske, hem estetik hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Osimhen'in bu maskeyi kullanması, sakatlık riskini en aza indirgemek ve yaşadığı talihsiz olayın izlerini silmek adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ETKİLERİ

Victor Osimhen'in yüzünde yaşadığı bu yaralanma, onun futbol kariyerinde karşılaştığı zorlukların bir sembolü haline geldi. Maskeyi takarak sahada mücadele eden Osimhen, hem sağlık sorunlarına karşı önlem alıyor hem de performansını sürdürüyor. Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olarak adı geçen Osimhen'in, bu özel maskeyle futbol kariyerine devam etmesi, onun profesyonel yaşamındaki kararlılığını ve azmini gözler önüne seriyor. Bu durum, futbol dünyasında oyuncuların yaşadığı zorluklarla nasıl başa çıktığının ve profesyonelliğin ne denli önemli olduğunun bir örneği olarak değerlendiriliyor.