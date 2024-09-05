Osimhen'in forma numarası kaç?
Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen transferini KAP'a bildirdi. Resmi sözleşmeyi imzalayan Osimhen'in Galatasaray'daki giyeceği formanın numarası da belli oldu. Peki, Osimhen forma numarası kaç?
Osimhen forma numarası kaç? Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen transferini KAP'a bildirdi. Resmi sözleşmeyi imzalayan Osimhen'in Galatasaray'daki giyeceği formanın numarası da belli oldu. Peki, Osimhen forma numarası kaç? Yanıtı...
OSİMHEN FORMA NUMARASI KAÇ?
Galatasaray, Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, kiralama bedeli ödemeyeceği Nijeryalı futbolcuya 6 milyon euro maaş ödeyecek. Resmi sözleşmeyi imzalayan Osimhen, Galatasaray'da 45 numaralı formayı giyecek.
Öte yandan yıldız forvetin bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi de sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."