Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında 3-1 kazanarak gruptaki puanını 6'ya çıkardı. Bu sonuçla birlikte teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, gözünü ilk 8 hedefine çevirdi.

Avrupa performansının sürdürülmesi için kadro derinliğini artırmayı planlayan yönetim, orta saha transferini öncelikli hedef olarak belirledi.

ANGUISSA YENİDEN GÜNDEMDE

Sezon başında da Galatasaray'ın radarına giren Anguissa için sarı-kırmızılı yönetim yeniden temas kuracak. İtalyan basınına göre Napoli, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için en az 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Galatasaray cephesi ise kiralık formülü veya performansa dayalı bir satın alma opsiyonu üzerinde duruyor.

OYUNCU AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Napoli formasıyla bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Anguissa'nın da ayrılığa sıcak baktığı öne sürülüyor. Yıldız futbolcunun, yakın arkadaşı Victor Osimhen ile birlikte oynadığı dönemde büyük uyum yakaladığı biliniyor. Galatasaray, bu transferle hem Avrupa hedefini güçlendirmeyi hem de orta saha rekabetini artırmayı amaçlıyor.