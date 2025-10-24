Haberler

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste aldığı galibiyetlerle moral depolayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında da gündeme gelen Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Andre-Frank Zambo Anguissa için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında 3-1 kazanarak gruptaki puanını 6'ya çıkardı.
  • Galatasaray, Napoli'den orta saha oyuncusu Anguissa'nın transferi için temas kuracak.
  • Napoli, Anguissa için en az 30 milyon euro bonservis talep ediyor.
  • Galatasaray, kiralık formül veya performansa dayalı satın alma opsiyonu üzerinde duruyor.
  • Anguissa'nın Napoli'den ayrılığa sıcak baktığı öne sürülüyor.
  • Anguissa, Victor Osimhen ile büyük uyum yakaladığı dönemde oynamıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında 3-1 kazanarak gruptaki puanını 6'ya çıkardı. Bu sonuçla birlikte teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, gözünü ilk 8 hedefine çevirdi.

Avrupa performansının sürdürülmesi için kadro derinliğini artırmayı planlayan yönetim, orta saha transferini öncelikli hedef olarak belirledi.

ANGUISSA YENİDEN GÜNDEMDE

Sezon başında da Galatasaray'ın radarına giren Anguissa için sarı-kırmızılı yönetim yeniden temas kuracak. İtalyan basınına göre Napoli, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için en az 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Galatasaray cephesi ise kiralık formülü veya performansa dayalı bir satın alma opsiyonu üzerinde duruyor.

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

OYUNCU AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Napoli formasıyla bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Anguissa'nın da ayrılığa sıcak baktığı öne sürülüyor. Yıldız futbolcunun, yakın arkadaşı Victor Osimhen ile birlikte oynadığı dönemde büyük uyum yakaladığı biliniyor. Galatasaray, bu transferle hem Avrupa hedefini güçlendirmeyi hem de orta saha rekabetini artırmayı amaçlıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Güncel
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 383.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.