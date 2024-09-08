Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu maçında Benin'i 3-0 mağlup etti. Nijerya'nın ikinci golünü müsabakaya sonradan dahil olan Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen kaydetti. Oyuna girdikten 6 dakika sonra fileleri sarsmayı başaran ve 36. milli maçında 22. kez gol sevinci yaşayan Osimhen, bu golle Nijerya Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü futbolcuları listesinde 3. sıraya yükseldi. Osimhen gol izle! Osimhen Nijerya gol izleme linki var mı?

OSİMHEN TARİHE GEÇTİ!

Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya 3-0 kazanırken goller; 45+2 ve 84'te Ademola Lookman, 78. dakikada ise Victor Osimhen'den geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, 72. dakikada Victor Boniface'ın yerine oyun girdi ve 6 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

EN GOLCÜ 3. FUTBOLCU OLDU

Osimhen bu golle Nijerya Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü futbolcuları listesinde 3. sıraya yükseldi. 36. milli maçında 22. golüne ulaşan Nijeryalı santrfor, bir dönem Kayserispor'da da forma giyen 21 gollü Yakubu Aiyegbeni'yi geride bıraktı. Osimhen'in listenin ikinci sırasındaki Segun Odegbami'yi yakalamasına ise sadece bir gol kaldı. Listenin zirvesinde ise Nijerya'nın efsanevi santrforu Rashidi Yekini bulunuyor. Yekini, "Süper Kartallar" formasıyla 37 kez fileleri havalandırdı.

Osimhen'n gol atığı maç Türkiye'den yayınlanmadı.