Osayi Samuel'e ırkçılık mı yapıldı? Anderlecht maçında ne oldu?

Anderlecht - Fenerbahçe maçı tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer ve oyuncular soyunma odasına gitti. Osayi Samuel'e ırkçılık mı yapıldı? Anderlecht maçında ne oldu?

OSAYİ SAMUEL'E IRKÇILIK MI YAPILDI?

Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'e yapılan ırkçı davranışlar sonucu tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı ile Belçikalı şahıslar arasında arbede çıktığı iddia edildi.

Öte yandan stadyumda yapılan anonsta Anderlechtli taraftarlara yönelik, "Bazı seyircilerin maçı etkileyen ırkçı davranışlarından ötürü maç iptal edilebilir!" ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra maç kaldığı yerden devam etti.