2025-2026 eğitim öğretim yılında çocukları 5. sınıfa başlayacak olan veliler, ortaokul kayıt süreciyle ilgili detayları merak ediyor. 4. sınıfı tamamlayan öğrencilerin ortaokul kayıtları sistem üzerinden otomatik olarak yapılırken, sınıf ve şube yerleştirmeleri ise kura yöntemiyle belirleniyor. Veliler ise kayıt sürecinin nasıl ilerleyeceğini yakından takip ediyor. Ortaokul kayıtları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 ortaokul kayıt tarihleri!

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları, bu yıl da MERNİS adres bilgileri temel alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Veliler, kayıt bilgilerini e-Devlet üzerinden kolaylıkla sorgulayabilecek. Kayıt sürecinin ise Ağustos ayının ilk haftasında tamamlanması öngörülüyor.

ORTAOKUL ŞUBE SEÇİMİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda, ortaokul öğrencileri için şube yerleştirme işlemleri, Ağustos ayının son haftasında MEB tarafından kura yöntemiyle yapılacak. Veliler, çocuklarının kayıtlı olduğu okulu ve sınıf bilgilerini, e-Devlet üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek. Böylece herhangi bir evrak hazırlığına, ücret ödemeye ya da kayıt için okula gitmeye gerek kalmadan işlemler sistem üzerinden otomatik olarak tamamlanmış olacak.