Futbol kariyerine 2010 yılında Aspire Academy ile başladı ve 2015 yılında ortak kulüp Eupen'e katıldı. Eupen formasıyla ilk maçına, 5 Eylül 2015 tarihinde Belçika İkinci Ligi'nde KFC Dessel Sport'a karşı 2-2 berabere kalınan maçta çıktı. Onyekuru kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? Onyekuru Galatasaray'a gelecek mi?

ONYEKURU KAÇ YAŞINDA, HANGİ KULÜPTE OYNUYOR?

Henry Chukwuemeka Onyekuru (d. 5 Haziran 1997; Onitsha), kanat mevkiinde oynayan Nijeryalı millî futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından El-Feyha'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri





Eupen

Futbol kariyerine 2010 yılında Aspire Academy ile başladı ve 2015 yılında ortak kulüp Eupen'e katıldı. Eupen formasıyla ilk maçına, 5 Eylül 2015 tarihinde Belçika İkinci Ligi'nde KFC Dessel Sport'a karşı 2-2 berabere kalınan maçta çıktı.[3] Takımın ilk sezonunda Pro League A'ya yükselmesine yardımcı oldu ve profesyonel ilk maçına 30 Temmuz 2016 tarihinde Zulte Waregem'e karşı çıktı, 3-0 mağlup oldu.[4] Pro League'de başarılı bir sezonun ardından, Avrupa'daki çeşitli büyük takımların dikkatini çekerek ligin en skorer oyuncularından biri oldu.[5] 2016-17 sezonunu 22 golle ortak gol kralı olarak bitirdi, ancak kupa deplasmanda daha fazla gol attığı için Lukasz Teodorczyk'e verildi.

Everton

30 Haziran 2017 tarihinde 7 milyon sterline Everton'a katıldı ve hemen Anderlecht'e kiralık olarak gönderildi.

→ Anderlecht (kiralık)

Anderlecht'te 2017-18 sezonunda 9 numaralı formayı giydi.[8] Anderlecht için 28 maçta 10 gol attı. Aralık ayında diz bağından sakatlandıı. Anderlecht ameliyatın gerekli olduğunu ve "birkaç ay boyunca" futbol oynayamayacağını duyurdu.[9] Ocak 2018'de rehabilitasyon ve tam iyileşme sonrasında Anderlecht'e döneceği bildirildi.

→ Galatasaray (kiralık)

12 Temmuz 2018 tarihinde bir sezonluk kiralık olarak Galatasaray'a katıldı. Everton'a ödenen kiralama ücreti 700.000 £ olarak bildirildi. Galatasaray, 15 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Kupası finalinde Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup edip kupayı alınca kariyerinin ilk kupasını kazandı. 20 Mayıs 2019 tarihinde şampiyonluk maçında İstanbul Başakşehir FK'yi 2-1 mağlup ederek Süper Lig şampiyonluğunu üst üste ikinci sezonda garantileyen Galatasaray'ın maç kadrosundaydı. Böylece Galatasaray'da 2018-19 sezonunda iki kupa kazanmış oldu. Galatasaray bir sezonda 44 maçta 16 gol atarak takımın en skorer ismi oldu.

Monaco

Birleşik Krallık'ta çalışma izni alamadı ve 12 Ağustos 2019 tarihinde Monaco'ya transfer oldu. Ücret açıklanmadı (12-15 milyon £ arasında olduğu söyleniyor) ve Ligue 1 kulübü ile beş yıllık bir anlaşma imzaladı.

→ Galatasaray (kiralık)

5 Ocak 2020 tarihinde eski kulübü Galatasaray için satın alma opsiyonu olmayan altı aylık kiralık bir sözleşme imzaladı. Kiralık sözleşmesinin Haziran ayında sona ermesinden sonra AS Monaco'ya geri çağrıldı. Toplam on iki kez forma giyip bir gol attı. Attığı tek gol Galatasaray'ın 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 3-1 yendiği maçın üçüncü golüydü.

→ Galatasaray (kiralık)

25 Ocak 2021 tarihinde bir kez daha Galatasaray'a altı aylık kiralık olarak satın alma opsiyonu ile imza attı. 29 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği maçın ikinci yarısının başında oyuna girerek takımının iki golünü attı.

Olympiakos

2021-22 sezonunda Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu ve 14 lig maçında sahaya çıktı ancak gol atamadı. Avrupa Ligi maçlarında forma giydi ve elemelerdeki Bratislava maçında 1 gol kaydetti.

→ Adana Demirspor (kiralık)

2022-2023 sezonu öncesi Adana Demirspor'la kiralık olarak anlaşarak Türkiye'ye geri döndü. İlk maçını Giresunspor'a karşı oynadı ve yeni takımındaki ilk golünü de bu maçta attı. O sezon 28 lig maçında 8 gol attı. İstanbul'daki Fenerbahçe maçında, attığı gol sonrası Fenerbahçe tribünlerine yaptığı hareket tepki toplamıştı.

2023-24 sezonu için Adana Demirspor kadrosuna bonservisiyle dahil oldu ancak sezon başlamadan önce Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fahya'ya transfer oldu.