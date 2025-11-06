Haberler

Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında

Güncelleme:
Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022 yılından bu yana faaliyet göstermeyen Türk hava yolu şirketi Onur Air'ın iflasına hükmetti. Şirketin son 5 yıldaki tüm finansal işlemleri mercek altına alınacak.

  • Onur Air Taşımacılık A.Ş. 5 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı aldı.
  • Şirketin son 5 yıl içindeki tüm finansal işlemleri ve devredilen taşınmazlar incelenecek.
  • Şirket 14 Ekim 2024'te 1800 çalışanın maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemedi.

Aylardır uçmayan Onur Air Taşımacılık A.Ş. hakkında, 5 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından "iflas" kararı verildi.

MAHKEME İFLAS İDARESİ GÖREVLENDİRDİ

Bu kararla birlikte, 1992'den bu yana faaliyet gösteren şirketin hukuki tasfiye süreci de resmen başlamış oldu. Mahkeme, şirketin kalan varlıklarını yönetmek ve borçlarını tasfiye etmek üzere bir iflas idaresi görevlendirdi.

TÜM FİNANSAL İŞLEMLER İNCELENECEK

Mahkemenin aldığı karar, yalnızca şirketin kapanmasını değil, aynı zamanda son yıllardaki tüm finansal işlemlerin incelenmesini de kapsıyor. İflas idaresine verilen talimatlar doğrultusunda:

- Müflis şirkete ait tüm taşınmazlara "iflas şerhi" konulacak.

- Şirket üzerindeki tüm ipotek ve hacizler detaylı biçimde raporlanacak.

- En kritik madde olarak, son 5 yıl içinde devredilen taşınmazların tamamı incelenecek.

MAAŞ ÖDEMELERİNDE CİDDİ AKSAKLIKLAR VARDI

Şirket, 2020'den itibaren maaş ödemelerini aksatmaya başlamış, 14 Ekim 2024'te ise 1800 çalışanın maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemediği ortaya çıkmıştı. Çalışanlar, yıllardır CİMER üzerinden yaptıkları başvurulardan da sonuç alamadıklarını söylemişti.

ÇALIŞANLARI OYALADILAR

BirGün'den Bilge Su Yıldırım'ın haberine göre, şirket yönetimi uzun süre yeni ortak alınacağı bahanesiyle çalışanları oyaladı. Ancak 10 Nisan 2023'te tüm personel işten çıkarıldı. İşten çıkarmalar, "işçi tarafından zorunlu fesih" kapsamında gösterildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Yorumlar (3)



title
