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Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu!

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siya-beyazlılarda derbi öncesi önemli eksikler var. Rashica sakatlık durumu merak edilen futbolcular arasında yer alıyor. Peki, Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu!

Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siya-beyazlılarda derbi öncesi önemli eksikler var. Rashica sakatlık durumu merak edilen futbolcular arasında yer alıyor. Peki, Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu haberimizde...

OMAR COLLEY FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Omar Colley için açıklama yapan kulüp açıklamasında "Futbolcumuz Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley'in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir" ifadelerine yer verdi.

Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu!

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Milot Rashica ve Arthur Masuaku Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

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