1.5 yıllık anlaşma yapılan Solskjaer'in yarın İstanbul'a gelme ihtimali yüksek. 2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu. Ole Gunnar Solskjaer kimdir? Solskjaer Beşiktaş'a gelecek mi?

SOLSKJAER BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

1.5 yıllık anlaşma yapılan Solskjaer'in yarın İstanbul'a gelme ihtimali yüksek. 2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün 51 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer olması bekleniyor.

OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR?

Ole Gunnar Solskjær, Norveçli eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk kariyerinde Manchester United'da oynayan Solskjaer, özellikle 1999 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e karşı son dakikada attığı golle adını tarihe yazdırdı. "Bebek Yüzlü Suikastçı" lakabıyla tanınan Solskjær, golcülük yetenekleriyle dünya çapında ün kazandı.

Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında Norveç'in Molde takımında başladı ve bu takımla iki kez lig şampiyonluğu yaşadı. Daha sonra 2014 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'yi çalıştırdı. En dikkat çeken dönemi ise 2018-2021 yılları arasında Manchester United'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği süreçti. Solskjaer, Manchester United'da görev yaptığı dönemde hem Premier Lig'de hem de Avrupa kupalarında dikkat çekici performanslar sergiledi.