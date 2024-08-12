Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, kaç TL? 2024 Okul servis ücretleri ne kadar?

Okul servis ücretlerinin bu yılki fiyatları ne olacak? 2024-2025 eğitim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala, servis kullanacak öğrencilerin velileri, okul servis ücretlerini araştırmaya başladı. Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? 2024 yılında okul servis ücretleri ne kadar oldu?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Okul servis ücretlerinde yapılan zamla birlikte, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 artarak 1665 liradan 1931,40 TL'ye çıktı. Personel servis ücretlerinde de artış yaşandı; 10-17 koltuklu minibüsler için ücret 865,69 liradan 1004,20 TL'ye yükseldi.